92 ألف طالب يبدأون امتحانات الشهادة الإعدادية في الغربية غدا.. 422 لجنة

تنطلق، غداً الأربعاء، امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة الغربية، داخل 422 لجنة تستوعب 92 ألفا و400 طالب وطالبة، وسط إجراءات واستعدادات مكثفة من جميع الجهات المعنية.

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن امتحانات الشهادة الإعدادية، الفصل الدراسي الأول، تنطلق غداً الأربعاء 18 يناير وتستمر حتى 28 يناير، وأن الامتحانات يؤديها 89296 طالبا منتظما، إضافة إلى 1200 طالب بنظام المنازل، بإجمالي 90496 طالب وطالبة في 407 لجنة، أما عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 1978 طالبا وطالبة في 15 لجنة.

غرفة عمليات

وذكر وكيل الوزارة لـ«الوطن»، أنه تم عقد اجتماعات على مدار الأيام الماضية مع مديري الإدارات التعليمية ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية، لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحان الفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية 2022 / 2023، وهناك غرفة عمليات رئيسية في المديرية وأخرى غرف فرعية في الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي الشكاوي والعمل على حلها بشكل سريع.

وأشار إلى أن هناك تعليمات مشددة بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، والتوجيه بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، سرعة التواصل مع غرفة العمليات المنعقدة طوال فترة الامتحانات على مستوى المديرية والادارات التعليمية الـ 10 بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والابلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة.

التحقق من شخصية الطالب

وأوضح "وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن هناك تعليمات بضرورة التحقق من شخصية جميع العاملين باللجنة، وكذلك من شخصية الطالب الممتحن، عن طريق بطاقات تحقيق الشخصية، وشدد على أنه يمنع تماماً خروج أي من العاملين باللجنة بعد فتح مظاريف الأسئلة، مطالبا من مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة تقديم تقرير عن أداء رئيس اللجنة في نهاية سير الامتحان.