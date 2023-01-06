«في خدمتك».. كيف تتصرف حال تشابه اسمك مع شخص مطلوب جنائيا؟

في بعض الأحيان يتفاجأ بعض الأشخاص بوقوعهم في ورطة، أو القبض عليهم في أحد الأكمنه، أو أثناء السفر بسبب تشابه اسمائهم مع أخرين مطلوبين جنائيًا، وفي هذا الصدد شرح ياسر سيد المحامي بالنقض كيفية التصرف عندما يقع الأشخاص تحت هذا الظرف، وما هي الإجراءات التي عليهم اتباعها لإثبات أن ذلك مجرد تشابه اسماء.

خطوات لإثبات أن الشخص المضبوط ليس هو المطلوب

1- عرض الشخص المضبوط فى حالة تشابه الأسماء على الجهة الصادر منها القرار أو الحكم.

2- تتحرى المباحث عن الواقعة ولإثبات ما يفيد بأن هذا الشخص ليس هو الشخص المطلوب.

3- يتم إثبات في اختلاف مقر سكن الشخص المضبوط عن الشخص المطلوب جنائيًا.

4- يتم تقديم بطاقة الرقم القومي الذى يظهر بها الاختلاف عن الرقم المسجل فى المحضر أو في الحكم.

5- يتم تقديم شهادة الميلاد للشخص المضبوط حال تشابه اسمه مع الشخص المطلوب رباعيًا وبعدها يتم الرجوع لاسم الأم.

6- يتم التأكد من الفارق العمرى بين الشخص المضبوط والشخص المطلوب جنائيًا ويكشفه المحضر المحرر به.

وأوضح "سيد" أن إنتهاء الجهة الناظرة للأمر، من التأكد من أن صحة الأوراق المقدمة، وأن الشخص المضبوط ليس هو المعنى، وأن كل ما حدث، فقط هو تشابه فى الأسماء يتم في الحال إخلاء سبيله.