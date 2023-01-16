عاجل.. جروبات الغش تزعم تداول صور من امتحانات «أولى وتانية ثانوي»

تداولت جروبات الغش عبر تطبيق تليجرام، صورا زعمت أنّها لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، الذي يؤديه الطلاب داخل لجان الامتحانات الآن في عدد من الإدارات التعليمية، مطالبين بسرعة حل الامتحانات المزعومة، وإرسال الإجابات.

لا تهاون مع الغشاشين

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، أنّ غرفة العمليات تتّبع الصور المتداولة عبر جروبات الغش للتحقق من هوية المصور، مؤكدا أنّه لا تهاون مع الطلاب الغشاشين، وحال التأكد سيتم تطبيق الإجراءات القانونية عليهم وفقا لقانون مكافحة الغش.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، غير موحدة ولكل إدارة امتحان مختلف، لافتا إلى أنّ فرق التطوير التكنولوجي بغرف العمليات تستطيع الوصول لجميع بيانات الطلاب الذين صوروا ونشروا أسئلة الامتحانات عبر جروبات الغش.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة القاهرة امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة الجيزة، امتحان مادة الفلسفة والمنطق والأحياء والكيمياء وعلم النفس والاجتماع.