بدء امتحانات الشهادة الإعدادية في 62 لجنة بمدارس البحر الأحمر «صور»

انطلقت، اليوم الثلاثاء، امتحانات نصف العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية في 62 لجنة بمدارس محافظة البحر الأحمر، وسط إجراءات وقائية واحترازية وتأمين اللجان.

وشهد محيط المدارس في الغردقة تركيزا شديدا قبل بدء الامتحان بدقائق، وحرص بعض الطلاب على المراجعة الأخيرة قبل دخول اللجان، والتقط بعضهم صورا تذكارية قبل بدء امتحانات على سبيل التفاؤل.

8531 طالبا و62 لجنة

وذكر هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر لـ«الوطن»، أن 8531 طالبا بدأو في تأدية أولى امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في 62 لجنة، وذلك في مادة اللغة العربية، مشيرا إلى انه من المقرر أن تستمر الامتحانات حتى الثلاثاء المقبل.

غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية

وأعلن الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في بيان صحفي، الاستعداد لإجراء امتحانات نصف العام لشهر يناير الجاري للعام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية، لرصد ومتابعة أي معوقات أو شكاوى من الامتحانات، إضافة إلى غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية.