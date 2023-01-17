كواليس الممر الشرفي لأستاذ «صيدلة بني سويف».. «كان قريب للطلبة وهين لين»

لم يعتبروه مجرد أستاذا، يدرس لهم مادة «الكيمياء الطبية» صعبة، بل رأى الطلاب في الدكتور أحمد جودة الأستاذ بكلية صيدلة جامعة بني سويف، صديقا قريبا منهم، يحاول إعانتهم على المذاكرة ويشجعهم بكل الوسائل، لذا قرروا إعداد ممر شرفي له في الكلية، تعبيرا عن حبهم وتقديرهم له.

قال أحمد حسن عبد الفتاح، طالب بكلية الصيدلة جامعة بني سويف: «قمنا بعمل ممر شرفي للدكتور أحمد جودة، أستاذ مادة الكيمياء الطبية، كونه يستحق كل خير، وهذا قليل عليه، مقارنة بمجهوداته، ودوره في خدمتنا».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» من تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين عبر فضائية «DMC»: «الدكتور أحمد يدرس لنا مادة الكيمياء، التي تمثل أصعب مواد كلية صيدلة، لأنها تحتاج إلى فهم وشرح كبير، لكننا لم نشعر بذلك بفضل جهوده وتفانيه في العمل والتدريس».

عبد الفتاح: الدكتور أحمد جودة قريب منا

عن فكرة الممر الشرفي، أوضح «عبد الفتاح»: «الدكتور أحمد جودة قريب منا للغاية ويسمعنا ولا يبخل علينا بتقديم معلوماته أثناء تدريس مادة الكيمياء»، متابعا: «كان بيشرح المادة لأي طالب متعسر في فهمهما أثناء المحاضرة، بشكل فردي، وكان دائمًا بيطمنا قبل امتحاناته عن طريق إرسال تسجيل صوتي على جروب الدفعة».

وأشار طالب الصيدلة بجامعة بني سويف، إلى أن الدكتور أحمد جودة، كان يرسل لهم تسجيلا صوتيا، قبل دخول «امتحان الفاينال» لطمأنتهم بأن الامتحان «بسيط»، مواصلا: «رحم الله كل هين لين سهل قريب من الناس»، داعيًا الله بأن يكون الدكتور أحمد من هؤلاء الناس الهينة السهلة القريبة.

ترتيبات وتجهيزات الممر الشرفي

شرح عبد الفتاح ترتيبات الممر الشرفي: «قررنا على جروب الدفعة الخاص بكلية الصيدلة جامعة بني سويف، عمل ممر شرفي للدكتور أحمد جودة، بعد آخر يوم لنا في الكلية، وبدأنا في التنسيق والترتيب فيما بيننا، لكي يخرج الشكل العام يليق بالدكتور».