46 ألف طالب بالصف الثاني الثانوي أدوا امتحاني الكيمياء والأحياء اليوم بالجيزة

تابع أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، ورئيس غرفة عمليات الامتحانات، سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/ 2023، للصف الثاني الثانوي العام في مادتي الأحياء والكيمياء للشعبة العلمية، وذلك بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وسمية الخطيب، وكيل المديرية، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، وسحر مصطفى، مدير شئون الطلبة والامتحانات.

45 ألف طالب وطالبة تقدموا للامتحانات

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في بيان، أن إجمالي عدد الطلاب الذي تقدموا للامتحانات 45 ألفا و957 طالبا وطالبة بنسبة حضور 99%، وذلك لمادتي الأحياء والكيمياء للشعبة العلمية، بينما حضر امتحانات الشعبة الأدبي في مادة الفلسفة والمنطق 27 ألفا و685 طالبا وطالبة بنسبة حضور 99%.

ولفت بيان المديرية، أن طلاب الصف السادس الابتدائي أدوا امتحان مادة الرياضيات اليوم، وبلغ عددهم 221 ألفا و726 طالبا وطالبة بنسبة حضور 97%، بينما أدى طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية وبلغ إجمالي عدد المتقدمين للامتحان اليوم 36 ألفا و191 طالبا بنسبة حضور 95.1%.

عدم اصطحاب أجهزة إلكترونية في اللجان

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على اصطحاب الطلاب لأجهزة إلكترونية داخل اللجان، مثل الهواتف المحمولة والسماعات، مؤكدا على تذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير العملية الامتحانية، وإبلاغ غرفة العمليات بديوان المديرية للمتابعة، والتواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.