«النقل» تضع الرتوش النهائية لتدشين القطار الكهربائي السريع تزامنا مع مؤتمر المناخ

وضعت وزارة النقل، الرتوش النهائية، لتدشين الخط الأول من القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)، وذلك تزامنا مع انعقاد مؤتمر المناخ COP27 الذي سينعقد بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل، مشيرة إلى أن أعمال تنفيذ المشروع تتم على قدم وساق، لتقديم خدمات متميزة ومتكاملة لجميع الركاب المسافرين.

تدشين الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع الشهر المقبل

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه سيتم تدشين الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع الشهر المقبل، مشيرا إلى أن المشروع يُعتبر من أهم وسائل النقل الحديث التي تعمل في مصر، كما أنها وسيلة مواصلات سريعة وآمنة وعصرية وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وستقدم خدمات متميزة ومتكاملة لجميع مرتاديها من الركاب، موضحا أن الخط الأول (العين السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) يشمل 22 محطة.

الخط الأول من القطار الكهربائي السريع يعتبر «قناة سويس جديدة»

وقال وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالتوسع في وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، لافتا إلى أن الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع يعتبر «قناة سويس جديدة»، حيث سيربط بين مدينة العين السخنة على البحر الأحمر ومدن الإسكندرية والعلمين ومطروح على البحر المتوسط بطول 660 كم، موضحا أن المشروع ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على أرض مصرية.

منظومة القطار الكهربائي السريع تتألف من 3 خطوط رئيسية

وأوضح وزير النقل، أن منظومة القطار الكهربائي السريع تتألف من 3 خطوط رئيسية بطول 2000 كم، حيث إنها وسيلة مواصلات هائلة، وستغطي أنحاء الجمهورية، كما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، فإنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت، مؤكدا أن مشروع القطار الكهربائي السريع سوف يخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع، ويساهم في توفير الآلاف من فرص العمل، موضحا أن هناك تعليمات مشددة بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا في مناطق تنفيذ المشروع، حفاظا على العاملين.