«الصحة»: 17 مليار جنيه تكلفة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار حتى الآن

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار كلفت حتى الآن قرابة الـ17 مليار جنيه، وهناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تخفيف العبء على المواطن المصري والإسراع في الانتهاء من قوائم الانتظار وبحث سبل إضافة تخصصات جديدة على المبادرة، وتوابعها، حيث تعتبر طوق نجاة للمواطنين من التكدس أمام المستشفيات.

مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار تغطي عمليات جراحية في 14 تخصصا، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى كافة الخدمات الطبية التي تقدم في هذه المبادرة مجانا لا يتحمل المواطن فيها أيأعباء مالية بدون انتظار وتقوم بتسهيل الخدمة على المواطنين ممن يحتاجون تدخل جراحي.

التخصصات الطبية داخل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن التخصصات الطبية تتضمن «القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، وزراعة القوقعة»، لافتا الى أن المرضى يتم توزيعهم على المستشفيات ومعدل الانتظار لا يتخطى 3 أيام في عمليات القلب وأسبوع كامل في العمليات الكبيرة.

وطالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالتواصل مع الخط الساخن 15335، لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والمتعلقة بالمبادرة واستقبال أي شكاوى من المواطنين والعمل على حلها من قبل القائمين على المبادرة.