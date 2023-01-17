فيلم «شلبي» لمحمود كريم عبدالعزيز يحقق 265 ألف جنيه أمس بدور العرض

استطاع الفنان كريم محمود عبدالعزيز أن يحقق نجاحاً كبيراً بفيلمه «شلبي»، الذي احتل المرتبة الثانية بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض .

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنَّ الفيلم حقق نجاحاً كبيراً منذ طرحه في دور العرض، ووصلت أرباحه أمس إلى 265 ألف جنيه، احتل بها المركز الثاني في قائمة أعلى الإيرادات، وجاء في المرتبة الأولى فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» بطولة محمد هنيدي.

فيلم «شلبي» لكريم محمود عبدالعزيز

حقق الفيلم ردود فعل إيجابية منذ طرحه بدور العرض، ولاقى إعجاب النقاد والجمهور، خاصة أن تحضيره استغرق أكثر من شهر لكي يخرج للجمهور.

وقرر كريم محمود عبدالعزيز أن يقدم دورًا مختلفًا خلال أحداث الفيلم، وهو شاب يعمل في الملاهي، يحلم بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم «شلبي»، وبمساعدة مجموعة من أصدقائه وجيرانه يحاول التحضير للعرض.

أبطال فيلم شلبي

أحداث فيلم شلبي تدور معظمها في إطار كوميدي اجتماعي، وجمع فيلم شلبي بين عدد من الأبطال منهم حمود كريم عبدالعزيز، وروبي، وبيومي فؤاد، وسليمان عيد، ونانسي صلاح، ومحمد رضوان، وحاتم صلاح، تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار يجمع بين الكوميديا والرومانسية.