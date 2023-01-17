خبير أوبئة يكشف حقيقة فيروس «يوم القيامة»: مصطلح صحفي لا يرتبط بكورونا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنّه لم يتم تسجيل متحور لفيروس كورونا باسم «يوم القيامة»، وبالتالي لم تصدر منظمة الصحة العالمية أي تحذير بشأنه لأنه غير موجود بالأساس، موضحا أنّ الاسم مجرد «مصطلح صحفي» لا دلالة له على الإطلاق.

وأضاف أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة «القناة الأولى»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ومنى الشرقاوي، أنّ العالم بحاجة إلى مزيد من الاحتياطات للوقاية من فيروس كورونا، خاصة الأطفال أقل من 6 سنوات، الذين لا يلتزمون بغسل الأيدي، وارتداء الكمامات الطبية، مشيرا إلى أنّ مسؤولية حماية الأطفال في هذه الفترة، تكون للأب والأم.

اللقاحات مهمة للوقاية من الإنفلونزا وكورونا

وأوضح عنان، أنّ الخروج في أماكن مزدحمة بالنسبة للأسر التي لديها أطفال أمر غير مستحب، حتى نهاية فبراير المقبل، لافتا إلى أهمية الحصول على اللقاحات، خاصة لقاح الإنفلونزا بالنسبة للأطفال بداية من عمر 6 شهور.

توعية الأطفال فوق الـ6 سنوات

ولفت أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إلى أهمية توعية الأطفال فوق الـ6 سنوات، بغسل الأيدي وارتداء الكمامة والحفاظ على النظافة الشخصية طوال الوقت، والتباعد الاجتماعي، للوقاية من فيروس كورونا، والفيروسات التنفسية الأخرى، مشددا على منع الطفل من الذهاب إلى المدرسة أو الحضانة حال ظهور أي أعراض مرضية عليه.