سحب رخصة القيادة لمدة تصل إلى 60 يومًا بسبب «الفرامل» في هذه الحالة

وضع قانون المرور الجديد، ضوابط صارمة لتنظيم حركة السير وضمان سلامة الركاب وقائدي السيارات، وحال مخالفة الضوابط يتعرض المخالف لعقوبات حسب نوع المخالفة وفقًا لمواد القانون.

قانون المرور الجديد

ومن بين الضوابط التي وضعها قانون المرور الجديد، ما يتعلق باستخدام الفرامل، ومدى فعاليتها في السيارة، للتأكيد على سلامة الراكب والآخرين من التعرض لأي حادث قد يعرض حياتهم للخطر.

ونص قانون المرور الجديد في المادة رقم 72 مكررًا، أنّه حال قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها، أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستخدام، يتم سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد على 60 يومًا.

مخالفات المرور

وحددت المادة رقم 72 مكررًا، 19 مخالفة حال ارتكابها يعاقب عليها بسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن 30 يومًا ولا تزيد على 60 يومًا، منها قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، أو بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر، والسير في عكس اتجاه حركة المرور في الطريق.