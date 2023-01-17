مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب يكشف تفاصيل دورته الـ54.. «فيديو»

قال إسلام بيومي، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، إنّ هذا العام سيشهد مشاركة 1047 دار نشر في معرض القاهرة الدولي للكتاب، و340 ناشرا عربيا و53 دولة مشاركة من مختلف أنحاء العالم، مضيفا أن سعر الكتاب في مبادرة «الثقافة والفن للجميع» لن يزيد عن 20 جنيها، لأن هذا الكتاب خاص بقطاعات وزارة الثقافة، والكتب ستكون جديدة وقديمة، وتبدأ أسعارها من جنيه واحد إلى 20 جنيها.

مؤتمر للترجمة من العربية لباقي اللغات

وأضاف مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ومن الشرقاوي: «لدينا مؤتمران في منتهى الأهمية، وهو حماية حقوق الملكية الفكرية، ومؤتمر للترجمة وتبادل الحقوق والترجمة العكسية من العربية لباقي اللغات».

نشاط مميز ومكثف للطفل مكانه القاعة 5

وتابع مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب: «لدينا 500 فاعلية ثقافية على مدار 12 يوما، بخلاف الندوات الخاصة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وهناك نشاط مميز ومكثف للطفل مكانه القاعة 5، ومسرحين للفن، وفرق فنية من دولة الأردن، وأشكر الناشرين لأنهم قدموا تخفيضات رائعة جدا قد تصل إلى 50% من جانب الناشرين المصريين و70% من الناشرين العرب».