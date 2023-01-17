ناقد فني يكشف أسرار عبدالحليم حافظ: حياته العاطفية كانت مليئة بالمشاكل

قال إلهامي سمير، الناقد الفني، إن قصص الحب لدى الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، كانت مليئة بالمشاكل، وأشهرهم إعلاميًا قصته مع الفنانة سعاد حسني، موضحًا أن أول قصة حب للفنان عبدالحليم كانت مع فتاة من بلده لم يذكر اسمها في مذاكراته، وكان يقابلها على «شط الترعة»، ولكن عندما قرر السفر للقاهرة، جاءت له وأعطته ورقة مكتوب بها «لا إله إلا الله»، حيث أعطته نصف الورقة على اعتبار أن ذلك سيجعله يعود للبلد مرة أخرى، ولكنه لم يرجع، وأُصيبت تلك الفتاة بالاكتئاب ولكنها خضعت للعلاج.

قصة الحب الأشهر والأهم لدى عبدالحليم حافظ

وأضاف «سمير» خلال حواره عبر فضائية «DMC»، أن قصة الحب الأشهر والأهم لدى الفنان عبدالحليم حافظ، كانت فتاة باسم مستعار «ليلى» قابلها في لندن وجذبته للغاية، وبعد فترة التقى بها في الإسكندرية، وأثناء حديثهما لاحظ وجود دبلة بيديها ولكنها سرعان ما أوضحت الموقف بأنها امرأة منفصلة عن زوجها، وتنتظر إتمام إجراءات الطلاق بشكل رسمي، ومن هنا بدأ يواعدها في سينما «سان ستيفانو» متخفيًا حتى لا يتعرف عليه أحد، وبدأ يخطط للزرواج بها عقب طلاقها لكنها قررت الابتعاد عنه بسبب مشكلات مع زوجها على أطفالها، ومن هنا عاش الفنان عبدالحليم، على ذاكرها لمدة عامين، حتى عادت له مرة أخرى بعد تلك المدة عقب طلاقها رسميًا من زواجها الأول.

سبب غناء «في يوم في شهر في سنة»

وتابع، الناقد الفني، أنه أثناء التخطيط للزواج، أصيبت تلك الفتاة صاحبة الاسم المستعار «ليلى» بفيروس نادر في المخ، يأتي لواحد في المليون وتوفيت على إثره، مشيرًا إلى أن هناك أقاويل حول قيام الفنان عبدالحليم حافظ بغناء أغنية «في يوم في شهر في سنة» لها في سنة 1959، مضيفًا أن الفنان عبدالحليم خرج من تلك التجربة حتى التقى بالفنانة سُعاد حسني.