ما هي الطريقة الصحيحة لخسارة الوزن بسرعة؟.. استشاري تغذية يوضح

قدم الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية والسمنة، روشتة علاجية ومجموعة من النصائح والتعليمات لخسارة الوزن بطريقة صحيحة وصحية.

وقال «ناجي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن نظام الصيام المتقطع يعد من الأنظمة المتبعة لخسارة الوزن بطريقة صحية وممتازة ونتائجه جيدة بالنسبة للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية، ويمكن الاستمرار عليه لفترات طويلة دون الشعور بالملل.

الطريقة الصحيحة لخسارة الوزن بسرعة

وأوضح الدكتور بهاء ناجي كيف يمكن استخدام طريقة نظام الصيام المتقطع بطريقة بسيطة، وهو عبارة عن التوقف التام عن الطعام لمدة تصل إلى 16 ساعة أو 18 بشكل متواصل، لافتا إلى أنه يمكن خلال فترة الصيام شرب المياه أو الكافيين والأعشاب دون إضافة السكر، وخلال الساعات الإضافية يتم تناول الطعام ولكن لا بد من الابتعاد عن الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية مثل «النشويات والسكريات والكحك والعجوة والسمن والسكريات».

خسارة الوزن بشكل طبيعي

وتابع استشاري التغذية والسمنة، أن عند كسر الصيام لا بد من تناول الشوربة والسلطة وبعد ذلك الطبق الرئيسي، لافتا إلى الحرص على ممارسة الرياضة على الأقل نصف ساعة في الأسبوع على مدار 3 أيام أو أربعة، وفي حال إذا كان الشخص في بداية خسارة الوزن، ممكن أن يصوم لمدة 14 يوما أو 10 ساعات والتوقف عن الطعام قبل 3 ساعات من النوم وسيكون ذلك سهلا وفعالا.

وحذر استشاري التغذية والسمنة من اللجوء إلى عمليات تكميم المعدة في حال أن يكون الشخص وزنه ليس بكبير جدا، أو اللجوء إلى أدوية غير مصرح بها من قبل وزارة الصحة والسكان، داعيا المواطنين لاتباع أسلوب الحياة الصحية بشكل عام وليس توقيتا معينا لخسارة الوزن، ما يعمل على التمتع بصحة أفضل وجيدة.