تنمية الصعيد.. قوافل طبية مجانية أسبوعيا بقرى حياة كريمة في سوهاج

تنظم مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» لوحدة أولاد الشيخ بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج ضمن خطة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير الرعاية الطبية لهم ضمن المبادرة، وفقًا لحديث الدكتور سامي النجار، وكيل مدرية الصحة والسكان بسوهاج لـ«الوطن».

التخصصات الطبية بالقافلة

تبدأ القافلة غدا لخدمة المواطنين حيث يبلغ تعدات السكان المستهدفين 39 ألف نسمة بمركز دار السلام شرق محافظة سوهاج، وتشمل مختلف التخصصات الطبية منها الباطنة والأطفال والجراحة والعظام والرمد والنساء والأسنان وتنظيم الأسرة والجلدية والتحاليل والاشعة مع توفير العلاج مجانا، بينما يتم تحويل العمليات إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

المرحلة الأولى لحياة كريمة بسوهاج

تستهدف وزارة الصحة بالتعاون مع حياة كريمة أسبوعيا قرية من قرى حياة كريمة لتنفيذ قافلة طبية مجانية لسكانها تستمر ليوم أو يومين وفقا للتعداد السكانى المستهدف بالقافلة، إذ تستهدف المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة بالمرحلة الأولى 4 ملايين مواطن بمحافظة سوهاج داخل 181 قرية تابعين إلى 7 مراكز هي طما والبلينا ودار السلام والمراغة وجرجا والمنشأة.