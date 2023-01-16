رئيس مدينة الشيخ زويد: الطريق الدائري الجديد يخدم قريتي «الظهير» و«الجورة»

ينفذ جهاز التنمية والتعمير في محافظة شمال سيناء وعدد من شركات المقاولات عدة مشروعات تنموية، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له، أمس الأحد، الطريق الدائري الجديد الذي يربط جنوب الشيخ زويد وجنوب رفح الجديدة، واصلا إلى معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم من بوابة الشيخ زويد بطول 10 كيلو مترات.

وذكر إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب لـ«الوطن»، أن الطريق الجديد مكتمل الخدمات، من حيت الاتساع والتشجير، كما تم تركيب الإضاءة والبلدورات.

اختصار المسافة لقرى جنوب الشيخ زويد

وأوضح سعيد عرادة، رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، لـ«الوطن»، أن الطريق المحوري اختصر المسافة إلى قريتي «الظهير» و«الجورة»، حيث يتم الانتهاء من بناء 25 بيتا ريفيا لأهالي قرية الظهير على مسافة 5 كيلو مترات من الطريق المحوري الجديد.

وأوضح، أن الوصول من قرية الظهير والجورة إلى بوابة الشيخ زويد الرئيسية لا يستغرق 10 دقائق الآن، بعد إنشاء الطريق المحوري الجديد.