«النواب اللبناني» يدعو لانتخاب رئيس جديد للبلاد الخميس

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إلى عقد جلسة نيباية بعد غد الخميس، لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس السابق ميشال عون، الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر الماضي، بعد 6 سنوات قضاها في السلطة.

ويعيش لبنان منذ أكثر من شهرين ونصف في فراغ رئاسي بسبب غياب التوافق اللازم لانتخاب رئيس جديد للبلاد داخل مجلس النواب على مدار 10 جلسات، عقدت بدءا من 29 سبتمبر الماضي وحتى 15 ديسمبر الماضي.

ولم تسفر الانتخابات عن حصول أي من المرشحين للرئاسة على النصاب اللازم للفوز والمقدّر بـ86 صوتا من بين 128 نائبا في المجلس بالجولة الأولى للانتخاب، فيما لم تعقد في أي من الجلسات جولة ثانية للتصويت والتي يتطلب الفوز فيها الحصول على 65 صوتا فقط.

شهرين ونصف فراغ رئاسي في لبنان

ورغم أنّ الدستور اللبناني نص على انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية حال الفراغ الرئاسي إلى مجلس الوزراء مجتمعا، إلا أنّ حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لم تعوّض غياب الرئيس بسبب الخلافات السياسية حول صلاحية الحكومة في ممارسة اختصاصات الرئيس، كونها حكومة مستقيلة وتمارس مهام تصريف الأعمال.