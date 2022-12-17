صحفي لبناني لـ قناة القاهرة الإخبارية: قانون الانتخابات الأخير لا يناسب الوضع السياسي في بيروت

علق الكاتب الصحفي اللبناني صلاح سلام، رئيس تحرير جريدة اللواء، على فشل مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئاسة الجمهورية، واصفًا قانون الانتخابات الأخير الذي يٌعمل به بأنه سيئ جدًا ولا يناسب الوضع السياسي في لبنان.

خلافات سياسية عميقة بين الكتل السياسية لاختيار رئيس للجمهورية

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق زووم مع الإعلامي محمد عبدالرحمن في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن قانون الانتخابات أنتج مجلس نواب منقسمًا على نفسه وغابت الكتل الكبرى وهناك كتل صغرى غير متجانسة في الاتجاهات السياسية وغير متفقة على الحلول المبدئية التي يجب اتباعها.

ولفت إلى وجود خلافات سياسية عميقة بين الكتل السياسية لاختيار رئيس للجمهورية، مشيرًا إلى أن ذلك عطل القرار التنفيذي والسياسي داخل البلاد وأدخلها في غيبوبة.

فوضى اقتصادية واجتماعية ومعيشية

وأشار إلى أن خطة التعافي الاقتصادي في لبنان منتظرة وجود سلطة تنفيذية كاملة الصلاحيات الدستورية، وانتخاب رئيس للجمهورية قادر على اتخاذ القرارات الإصلاحية اللازمة.

وأكد أن لبنان يعيش حالة فوضى اقتصادية واجتماعية ومعيشية كاملة بسبب غياب السلطة وعجز حكومة تصريف الأعمال عن القيام بأي دور فاعل في هذا المجال، معبرًا عن خشيته من أن يؤدي ذلك لاهتزاز الوضع الأمني في لبنان نتيجة التدهور الاجتماعي والمعيشي وأن أكثر من 80% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر.