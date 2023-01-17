حبس 14 متهما بالاستيلاء على مليون جنيه من موظف بالإكراه في الدقهلية

ألقت مباحث ميت غمر بمحافظة الدقهلية القبض على 14 شخصا بتهمة السطو المسلح على موظف أثناء عودته من القاهرة ومعه مبلغ مالي كبير خاص بالشركة التي يعمل بها، واستولوا عليه وفروا هاربين.

وبإعداد عدد من الأمكنة توصلت مباحث الدقهلية إلى المتهمين والأدوات المستخدمة، وهي 4 سيارات مسروقة، كما تم استعادة جزء كبير من المبلغ المسروق، وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بتعرض موظف بإحدى الشركات لعملية سطو من عدد كبير من الأشخاص، واستولوا على مبلغ مالي قدره مليون و60 ألف جنيه كانوا في سيارته ملك الشركة التي يعمل بها، وفروا هاربين.

تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين

ووجه اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، والعميد عمرو أبو بكر، رئيس فرع المباحث، والمقدم عمرو أبو شتية، رئيس مباحث المركز، ومعاوني المباحث، وذلك لكشف غموض الواقعة.

ضبط أعضاء تشكيل عصابي

وتوصلت جهود البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشيكل عصابي مكون من 14 شخصا استخدموا 4 سيارات، وأرشدوا عن المبلغ المسروق واعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتبين من التحريات أن الموظف أخذ المبلغ من الشركة التي يعمل بها، من أجل إيداعه في أحد البنوك، وترصده المتهمون، وعند قرية «بشلا» مركز ميت غمر أوقفوه واستولوا على المبلغ وفروا هاربين.

حبس المتهمين

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 972 لسنة 2023 جنح ميت غمر، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على السيارات المضبوطة في الواقعة وعددها 4 سيارات.