محافظ بني سويف يبحث آليات تعظيم عوائد مشروعات الدواجن المركزية

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل، للوقوف على متطلبات دعم وتطوير المشروع وزيادة الإنتاجية، ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مناسبة.

متابعة العمل بمحطة السادات لإنتاج بيض المائدة

وتابع محافظ بني سويف سير العمل بمحطة السادات لإنتاج بيض المائدة، والتي تتكون من مشروعين، المشروع المجري الذي يضم 4 عنابر، منها عنبر مطور، و2 قديم بجانب عنبر تربية، والمشروع الألماني والذي يضم 3 عنابر منها عنبر تربية حديث ومطور وعنبرين إنتاج قديم.

بحث إمكانية تطوير ورفع كفاءة العنابر

وناقش المحافظ مع مسؤولى المشروع وبعض المتخصصين في مجال تطوير عنابر مزارع الدواجن، خطة العمل في المرحلة المقبلة ودراسة تطوير ورفع كفاءة بعض العنابر، موضحا الهدف من زيارة وهو الاطلاع بشكل ميداني على الوضع الراهن لمنظومة العمل بالمحطة و العنابر بها، والطاقة الإنتاجية الحالية للعنابر ومدى مساهمتها في توفير احتياجات المحافظة من المنتج «البيض والدواجن»، ودراسة مدى التغير في كمية الإنتاج قبل وبعد أعمال التطوير التى تمت خلال الفترة الماضية، وإعداد بعض المقترحات لتحسين عوائد المشروع وزيادة الإنتاجية من خلال تطوير بعض العنابر بالشكل الأمثل، بما يسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الهدر في الإعلاف، بما ينعكس بالإيجاب على أسعار منتجات الدواجن والبيض وبيعها بأسعار أقل من السوق لأهالي المحافظة.

محافظ بني سويف: أعمال التطوير الأخيرة رفعت الإنتاجية 30%

واكد المحافظ، أهمية النهوض وتطوير مشروع الدواجن لضمان استمرارية النجاح الذي تحقق وزيادة الإنتاج وتنويعه وتعظيم العوائد ومكاسب المشروع خاصة بعد زيادة الإنتاج من 20 إلى 30% بأعمال التطوير الأخيرة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة بالنهوض بكافة المشروعات الإنتاجية التابعة للحكومة لتكون قوة داعمة للناتج المحلي وتساهم في خفض أسعار السلع الأساسية، مشيراً إلى أن المشروع يعتبر من مشروعات الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي من سلع أساسية مثل البيض والدواجن والرومي.

تفاصيل مشروع الدواجن في بني سويف

تجدر الإشارة إلى أن مشروع الدواجن يتكون من 5 مشروعات، أهمها مشروع السادات لإنتاج بيض المائدة والذي ينتج أكثر من 30 مليون بيضة سنويا، ويتكون من مشروعين ألماني ومجري، بجانب مشروع الرومي «تسمين وبياض»، ومصنع للعلف ينتج أعلاف خالية من المكونات الحيوانية، كما أن المشروع هو الوحيد من المشروعات الحكومية الذي ينتج الرومي الأسود البرونزي ذات السلالة النادرة.