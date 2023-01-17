وزن رغيف العيش المدعم.. 90 جراما ويصرف بكارت مشحون لأي مواطن

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن يكون وزن رغيف العيش المدعم، المقرر طرحه لغير حاملي بطاقات التموين، من المخابز البلدية التابعة لها والبالغ عددها 33 ألف مخبز بلدي على مستوى الجمهورية، هو نفسه وزن الرغيف الذي يصرف للأسرة صاحبة البطاقة المدرجة على منظومة دعم الخبز.

وزن رغيف العيش المدعم

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزن رغيف العيش المدعم، وهو 90 جراما وبنفس المواصفات القياسية للخبز المدعم الذي تنتجه وزارة التموين على منظومة الدعم التمويني والتي تشمل على ألا يقل قطر رغيف العيش عن 18 سنتيمترا، وأن يكون الرغيف غير ملتصق الشطرين وكامل الاستدارة والنضج، ومكتمل الاختمار.

سعر رغيف الخبز بالكارت المشحون

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن سعر رغيف الخبز والمقرر طرحه للمواطنين غير الحاملين لبطاقة التموين من خلال كارت مشحون ومسبق الدفع، يتم الحصول عليه من مكاتب البريد، سيكون أقل من سعر رغيف الخبز الحر الذي يباع للمواطنين من المخابز السياحية، إذ ترغب وزارة التموين في إتاحة العيش البلدي، لجميع المواطنين سواء الحاملين للبطاقة أو غير الحاملين لها.

رغيف العيش على بطاقة التموين

ونوهت وزارة التموين، إلى ثبات سعر رغيف العيش المدعم على بطاقة التموين والذي تطرحه بقيمة 5 قروش ويستحق كل فرد مدرج على البطاقة على 5 أرغفة يوميا بإجمالي 150 رغيفا طوال الشهر للفرد الواحد.