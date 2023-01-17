«البريد»: صرف الخبز بكروت «الهيئة» والإعلان قريبا

نفى حاتم الصولي المتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية للبريد، وجود كارت خاص بمنظومة الخبز، مؤكدا أن المنظومة الجديدة سيتم إضافتها، ويمكن استخدامها من أي كارت من كروت البريد المصري.

إعلان المنظومة الجديدة عقب الانتهاء منها

أضاف المتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية للبريد، في بيان اليوم، أن منظومة الخبز لا زالت تحت الاختبار الآن، مع وزارتي التموين والاتصالات والجهات المعنية، وسيتم الإعلان عن المنظومة الجديدة عقب الانتهاء منها.

الحصول على الكارت من مكاتب البريد

ويستطيع المواطن خارج منظومة التموين، الحصول على الكارت الخاص بمنظومة الخبز من خلال مكاتب البريد المصري، الذي يمكنه من شراء رغيف الخبز المدعم من المخابز بالسعر الحر.

كان الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، أعلن أنّه سيتم إتاحة كارت مدفوع من البريد المصري للمواطن خارج منظومة التموين لشراء الرغيف المدعم من المخابز بالسعر الحر.

رغيف الخبز البلدي

وأوضح وزير التموين، أنّ رغيف الخبز البلدي المدعم بـ5 قروش، يصل قطره إلى 21 سم، ووزنه 90 جم، مؤكدًا أن الحكومة تسعى للحفاظ على الربع مليار رغيف التي تنتجها الدولة يوميا بجودة عالية من خلال مخابز العيش البلدي.