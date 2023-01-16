موقع وزارة التموين لتحديث البيانات.. تسجيل رقم موبايل باسم رب الأسرة

يتيح موقع وزارة التموين لتحديث البيانات الخاصة بالأسرة صاحبة بطاقة التموين، إمكانية إتمام الخدمة إلكترونية عبر موقع دعم مصر الرقمي دون الحاجة للذهاب إلى المكتب التمويني التابع له البطاقة التموينية، إذ تشترط وزارة التموين حاليا عند الحصول على أيا من الخدمات التموينية الخاصة بالبطاقات أن تتم خطوة التحديث أولا.

موقع وزارة التموين لتحديث البيانات

ويخصص موقع وزارة التموين لتحديث البيانات دعم مصر، أيقونة خاصة بتحديث بطاقة التموين من خلال تسجيل رقم الموبايل على البطاقة التموينية بشرط أن يكون الرقم مسجلا باسم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية والمدون اسمه على كارت البطاقة الذكي.

خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين

وقالت مصادر لـ«الوطن» إن حوالي 20 مليونا من أصحاب البطاقات التموينية قاموا بتسجيل رقم الموبايل وتحديث بطاقة التموين، وذلك من بين 23 مليون بطاقة تموين مدرجة على قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني، إذ كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طالبت أصحاب البطاقات عبر رسالة نصية أرسلتها لهم على بونات صرف الخبزبتسجيل رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة في شركة الاتصالات التابع لها، وأتاحت الوزارة الخطوات التالية لإتمام تحديث بيانات البطاقة:

*الدخول على موقع دعم مصر من هنــا.

* كتابة رقم البطاقة التموينية.

*تدوين رقم التليفون المحمول من خلال الضغط على أيقونة سجل موبايلك.

فيما توفر وزارة التموين عبر بوابة مصر الرقمية باقي الخدمات التموينية الأخرى التي يحتاجها صحاب البطاقات والتي تتمثل في إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين، وتفعيل بطاقة التموين، والفصل الاجتماعي من بطاقة لبطاقة أخرى، ونقل البطاقة من محافظة لمحافظة.