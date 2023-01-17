بنك مصر يوقع بروتوكولا لتوفيق خدمات الموبايل البنكي مع «ذوي الهمم»

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع شركة سيسكو العالمية، الرائدة في مجال الشبكات والتعاون والأمن السيبراني، حيث قام بتوقيع البروتوكول محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، مع أيمن الجوهري، المدير العام لشركة سيسكو في مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي، بحضور عاكف المغربي ، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وحسام عبد الوهاب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

وأكد البنك في بيان، قبل قليل، أن الهدف من البرتوكول توافق الخدمات الرقمية بالإنترنت والموبايل البنكي مع احتياجات ذوي الإمكانيات المميزة «ذوي الهمم»، وذلك من خلال الاستفادة بخبرات سيسكو التقنية بالخدمات المصرفية الرقمية، مما يتيح لذوي الهمم إمكانية استخدام تلك الخدمات بصورة تتناسب مع احتياجاتهم المختلفة لضمان تجربة مصرفية سلسة عبر مختلف المنصّات.

وستتيح التحديثات إمكانية استخدام تقنيات الهواتف الذكية لدعم ذوي الهمم، مثل إمكانية استخدام قارئ الشاشة لكافة الخدمات على الإنترنت والموبايل البنكي، مما يخدم ذوي الإعاقة البصرية، وإمكانية تكبير الشاشة لخدمة ضعاف البصر والارتقاء بتجربة العملاء بشكل عام.

«الإتربي»: ذوي الهمم جزء لا يتجزأ من المجتمع

وقال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إنّ هذا التعاون يُعد خطوة على طريق أجندة التحول الرقمي التي ينتهجها بنك مصر، لدعم منظومة التحول الرقمي وتقديم الحلول الرقمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء بما يتوافق مع احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأضاف أن هذا التعاون تأكيد على التزام البنك المستمرّ بتزويد عملائه بتجربة مصرفية، تشمل الجميع دون استثناء وفي مقدمتهم العملاء ذوى الهمم، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وتماشيًا مع توجه الدولة ومبادرة البنك المركزي المصري لتمكين ذوي الهمم، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، لجعلهم أشخاصا فاعلين في المجتمع، وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم، دعمًا لجهود الدولة تحقيقًا للشمول المالي.

ومن جانبه، قال أيمن الجوهري، المدير العام لشركة سيسكو في مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي، إنّ التطوّر التكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم، يتيح لنا فرصًا كبيرة لدمج الأفراد من مختلف القدرات، والاحتياجات ودعمهم وتمكينهم، «نؤمن في سيسكو بأنّ الاستفادة القصوى من الفرص والإمكانات، التي توفرها الابتكارات التكنولوجية الحديثة، تتحقّق فقط عند حصول كافة العملاء من دون استثناء على الخدمات التي تقدّمها كلّ شركة، ويتيح لنا هذا التعاون مع بنك مصر».

استراتيجية التحول الرقمي

كما أعرب المهندس أحمد عفت عبد الهادي – الشريك المؤسس ورئيس قسم النفاذ والشمول الرقمي بشركة أكسس أوول للحلول الرقمية؛ الشريك التقني بمبادرة شركة سيسكو العالمية بسعادته لتنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي من خلال تقديم محتوى رقمي قابل للاستخدام من خلال الأطراف المختلفة بصرف النظر عن قدراتهم الجسدية أو الحسية أو الادراكية مما يساعد علي دمج العملاء من ذوي الهمم ومستخدمي التكنولوجيات المساعدة لاستخدام المنتجات والخدمات الرقمية التي يقدمها بنك مصر لعملائه بما يتلاءم مع احتياجاتهم واستخداماتهم.