عضو بـ«النواب» يطالب بإعفاء المزارعين من غرامات الأرز

طالب النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، وزارة الري بوضع حد لأزمة غرامات الأرز على الفلاحين، لا سيما في ظل معاناة العديد منهم، الأمر الذي يحتم على الوزارة التدخل لإلغائها.

جاء ذلك أثناء مواجهة وزير الري، الدكتور هاني سويلم، بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تعقد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن منيا القمح بمحافظة الشرقية، تواجه مشكلة كبيرة بشأن الطرق الواقعة على الترع، وهو ما يتسبب في معاناة شديدة للمواطنين، مؤكدا على استعداد المواطنين للمساهمة بـ20% من تكلفة إنشاء الكباري، لاسيما في ظل المشكلات المتكررة في منيا القمح.