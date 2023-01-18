تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة ولاء زايد «صيدلي حلوان» إلى 19 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين بقتل المجني عليه ولاء زايد، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«صيدلي حلوان»، إلى جلسة يوم 19 فبراير لتعذر وصول المتهمين، إذ صدَر القرار برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشارين حسن مصطفى السايس الخولي ومصطفى حسن أبو قورة.

استعراض القوة ضد صيدلي حلوان

وانتهت تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ صيدلي حلوان، وجهت لـ7 متهمين تهمة استعراض القوة ضد المجني عليه ولاء زايد، والتلويح بالعنف بعد تخويفه وإذلاله بسبب خلافات أسرية فيما بينهم لإرغامه على تطليق زوجته الثانية.

رسائل استغاثة

وأضافت تحقيقات النيابة، أنَّ المجني عليه ولاء زايد صيدلي حلوان، أرسل يوم الواقعة رسائل لشقيقته وزوجته الثانية يستنجد بهما طالبًا منهما الحضور لمسكنه لوجود أسرة زوجته الأولى وآخرين في شقته.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة، أنَّ شقيقه المجني عليه استغاثت بحارس العقار لاستطلاع أمر شقيقها المجني عليه ولاء زايد صيدلي حلوان، ولكن بعد انصراف الحارس فوجئ بسقوط الضحية من شرفة منزله وتوفي في الحال، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.