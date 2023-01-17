إصابه 3 عمال بحروق مختلفة في العمرانية.. ماس كهربائي السبب

أصيب 3 أشخاص بحروق بسيطة داخل غرفة كهرباء، خلال قيامهم بإصلاح عطل كهربائي، إثر حدوث ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى العميد على عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب إخطارا من المقدم أحمد ماهر رئيس مباحث العمرانية يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة باشتعال بغرفه كهرباء بمساكن الضباط خاتم المرسلين دائرة القسم وإصابة 3 أشخاص.

ماس كهربائي السبب

وانتقل المقدم أحمد ماهر رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة وبالانتقال والفحص تبين خلال قيام جمعة متولى 58 سنة عامل كهرباء ومقيم الطالبية بإصلاح عطل في غرفه كهرباء كائنة مساكن الضباط بدائرة القسم حدث ماس كهربائي أدى إلى اشتعال لحظي نتج عنه بإصابته بحروق بالوجه والذراعين، حسن عبد السلام 45 مصاب بحروق بسيطة بالوجه، وآخر مصاب بحروق بسيطه بالذراع والوجه، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلاقي العلاج.

ونتج عن ذلك قطع الكهرباء في 6 عقارات وجاري الإصلاح، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.