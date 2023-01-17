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بدء عزاء الشاعر ناصر الجيل بمنطقة فيصل

كتب:

محمود الرفاعي
06:22 م | الثلاثاء 17 يناير 2023
ناصر الجيل

ناصر الجيل

بدأ منذ قليل، عزاء الشاعر ناصر الجيل بمسجد الحجاز بمنطقة فيصل، بحضور أهله واصدقائه.

ناصر الجيل من مواليد 17 مارس عام 1975، حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة، طرح أولى دواوينه الشعرية عام 1994 بعنوان «كلام الناس»، كانت أولى تجاربه الغنائية «الدنيا حتستمر» مع الفنان التونسي صابر الرباعي.

أعمال ناصر الجيل 

شكل الراحل ناصر الجيل، ثنائيا غنائيا مع الملحن محمود الخيامي فقدما سويا عدد من الأغنيات الشهيرة، منها بعشقك وما بهزرش مع الفنان راغب علامة، وسؤال بسيط مع الفنانة أصالة نصري، وكل ليلة مع الفنان هاني شاكر، ومتلخبطة مع الفنانة أنغام.

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بقلم محمود الرفاعي