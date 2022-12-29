قناة القاهرة الإخبارية: ممارسة الرياضة تحميك من الجلطة وتنظم السكر والضغط

دعا عمرو الحديدي، أستاذ القلب بجامعة القاهرة، إلى ضرورة ممارسة الرياضة من 30 دقيقة إلى ساعة يوميًا أو المشي لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا أو الجري لمدة 75 دقيقة أسبوعيًا للحفاظ على قلب سليم.

وتوجه أستاذ القلب بالنصيحة إلى الأشخاص الكسالى بضرورة الحركة أو المشي داخل البيت لمدة 5 دقائق يوميًا على أقل تقدير، حتى لا يصابوا بالأمراض مع تقدم العمر.

وأكد الحديدي في مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، على ضرورة إقلاع المدخنين عن التدخين في أقرب وقت، إذ أثبتت الدراسات العملية أن قرار التوقف سيقلل بنسبة 50% من الإصابة بأمراض القلب مع تقدم العمر.

وحول توقيت ممارسة الرياضة، نصح «الحديدي»، بأن تكون إما في وقت مبكر أو بعد انكسار حدة أشعة الشمس، وليس في طقس شديدة البرودة، كي لا يؤثر على الشرايين التي تتعرض إلى التقلصات مع التعرض للبرودة الشديدة، أو أخذ الاحتياطات اللازمة للتدفئة، أثناء ممارسة الرياضة.

وأكد أن أحد أهم الأسباب للإصابة بأمراض القلب هي عدم ممارسة الرياضة، لأن زيادة الوزن أو السمنة تتسبب في زيادة معدل الكوليسترول في الجسم وضيق شرايين القلب وربما الجلطة القلبية.