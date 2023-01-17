خطوة بخطوة حجز شقق بنك التعمير والإسكان في 3 مشروعات

عقب إعلان هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، طرح وحدات الإسكان المتوسط بمشروعات «سكن مصر، دار مصر، جنة»، يسعى عدد كبير من راغبي الحجز في الطرح الجديد إلى الدخول إلى موقع بنك التعمير والإسكان، ومعرفة الشرط والإجراءات.

وفيما يلي، نعرض خطوة بخطوة حجز شقق بنك التعمير والإسكان، وفقا لما جاء في الموقع الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق.

خطوة بخطوة حجز شقق بنك التعمير والإسكان

- تتيح وزارة الإسكان والمرافق، إمكانية حجز الوحدات السكنية التى أعلنت عنها ضمن محور الإسكان المتوسط بمشروعات (سكن مصر، دار مصر، جنة)، عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

- على الراغبين في حجز الوحدات المطروحة، الدخول على موقع بنك التعمير والإسكان.

- بعد الدخول على الموقع الإلكتروني للبنك يتم اختيار حجز الوحدات السكنية.

- ثم إنشاء حساب جديد وإدخال كلمة مرور خاصة بك.

- سيطلب منك ملء بعض البيانات الأساسية الخاصة بالمتقدم لحجز الوحدات مثل الاسم رباعي ورقم بطاقة الرقم القومي.

- وطرحت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، كراسة الشروط الخاص بتلك الوحدات المعلن عنها، حتى يتمكن المواطنين من الاطلاع جيدا على المشروعات السكنية المتاحة.

- بعد قراءة كراسة الشروط الخاصة بكل مشروع، سواء سكن مصر، دار مصر، جنة يتم اختيار المشروع المراد الحجز به، وتحتوي كراسة الشروط على أسعار مقدم جدية الحجز، والأقساط التي يجب دفعها، اضغط على إتمام عملية الحجز الإلكتروني.

- ستصل إليك رسالة تأكيدية بنجاح عملية الحجز.

وذكرت وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في بيان لها، أن حجز (سكن مصر، دار مصر، جنة) سيكون بأسبقية الحجز أون لاين على موقع بنك التعمير والإسكان.