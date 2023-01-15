10 شروط لحجز شقق «سكن مصر ودار مصر وجنة».. بينها السن وعدم تغيير الغرض

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عددا من الشروط، ضمن كراسات شروط شقق الإسكان المتوسط التي طرحتها، اليوم، داخل عدد من المدن الجديدة، ضمن مشروعات «سكن مصر، دار مصر، جنة»، وذلك للمواطنين من متوسطي الدخل، بمساحات وأسعار مختلفة، على أن يكون الحجز إلكتروني، عبر موقع بنك التعمير والإسكان.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط حجز شقق «سكن مصر ودار مصر وجنة»، وفقا لكراسة شروط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

شروط حجز شقق «سكن مصر ودار مصر وجنة»

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصر الجنسية.

2- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

3- لا يحق للأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة ولم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته.

4- تعتبر أحكام القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها مكملة ومتممة للإشتراطات الواردة بكراسة الشروط فيما لم يرد ب نص فيها.

5- يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان الأحكام.

6- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للإستخدام السكني فقط ولا يحق تغيير الإستخدام المخصص من أجل الوحدة.

7- يقر المتقدم للحجز بأنه قد أطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وأن تقدم للحجز بعد سداد مقدم الحجز بما به موافقة نهائية على هذه الشروط.

8- يعتبر التقدم على أى من الوحدات السكنية الواردة بتلك الكراسة قرينة قاطعة بالقبول لكافة ما ورد بالكراسة كما يعتبر التقدم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والعلم التام بالمواقع.

9- ما لم يرد بشأن نص خاص في تلك الشروط يخضع للقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة القوانين ذات الصلة.

10- التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأى نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من الهيئة وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة والمصاريف المقررة طبقاً للائحة العقارية بالهيئة.