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موقع بنك التعمير والإسكان لحجز الوحدات السكنية.. الرابط والخطوات

كتب:

منة عبده
10:20 ص | الإثنين 16 يناير 2023
الوحدات السكنية بالمدن الجديدة - صورة أرشيفية

الوحدات السكنية بالمدن الجديدة - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، طرح وحدات الإسكان المتوسط بمشروعات «سكن مصر، دار مصر، جنة»، حيث بدأ الحجز عبر موقع بنك التعمير والإسكان لحجز الوحدات السكنية، أمس الثلاثاء.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، رابط موقع بنك التعمير والإسكان وخطوات الحجز، وفقا لوزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. 

رابط موقع بنك التعمير والإسكان لحجز الوحدات السكنية

أتاحت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حجز الوحدات السكنية التى أعلنت عنها ضمن محور الإسكان المتوسط بمشروعات (سكن مصر، دار مصر، جنة)، للمواطنين متوسطي الدخل، عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان والذي يمكن الدخول عليه من خلال الضغط على هذا الرابط

خطوات حجز الوحدات السكنية على موقع بنك التعمير والإسكان 

تبدأ خطوات حجز الوحدات السكنية على موقع بنك التعمير والإسكان، بزيارة الموقع الإلكتروني للبنك، واختيار حجز الوحدات السكنية، وإنشاء حساب جديد وإدخال كلمة مرور خاصة بك، وتسجيل البيانات الأساسية المطلوبة، ومنها الاسم رباعي ورقم بطاقة الرقم القومي.

وقبل بداية خطوات الحجز يتم الاطلاع جيدا على المشروعات السكنية المتاحة، وقراءة كراسة الشروط الخاصة بكل مشروع، سواء سكن مصر، دار مصر، جنة، ومن ثم اختيار المشروع المراد الحجز به، وسداد مقدم جدية الحجز، واتباع الخطوات المتبقية لإتمام عملية الحجز الإلكتروني، ثم تصل إليك رسالة تأكيدية بنجاح عملية الحجز. 

ووفقا لوزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سيتم تخصيص الوحدات السكنية المطروحة حاليا ضمن مشروعات (سكن مصر، دار مصر، جنة) بأسبقية الحجز أون لاين على موقع بنك التعمير والإسكان. 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.