5 معلومات عن جبل اللوز بالسعودية بعد سقوط الثلوج عليه «فيديو»

شهد جبل اللوز في منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، مساء أمس الاثنين، تساقط للثلوج للمرة الرابعة، خلال الموسم الجاري، في الوقت الذي انخفضت فيه درجات الحرارة في المنطقة إلى ما دون الصفر، ويعتبر جبل اللوز من أكثر الأماكن التي تشهد تساقطا للثلوج في السعودية، ما يجعله مقصدًا للزائرين من داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وتستعرض «الوطن» أبرز معلومات عن جبل اللوز.

- الجبل يقع في شمال غرب المملكة العربية السعودية، بالقرب من الحدود الأردنية في منطقة تبوك على بعد نحو 200 كم شمال غرب مدينة تبوك، بحسب هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

- يبلغ ارتفاعة 2549 مترًا فوق سطح البحر، ويعتبر من أعلى السلاسل الجبلية في منطقة حسمى التي تعد جبالها امتدادًا لجبال السروات من غرب تبوك حتى وادي رم بالأردن، ويسمى بجبل اللوز لوجود شجر اللوز به قديما، بحسب وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية «قسم المسح الجوي».

- ستشهد القمم الجبلية ابتكارا هندسيا فريدا لا مثيل له على مستوى العالم وتجربة جديدة غير مسبوقة تعكس الأسلوب المستقبلي للمعيشة والعمل والترفيه، نظير ما تتميز به القمم الجبلية من ارتفاع يصل إلى حوالي 2600 متر فوق سطح البحر، بحسب قناة «العربية».

- تنتشر بالمنطقة الرسوم الصخرية التي يرجع تاريخها حوالي 10.000 سنة قبل الميلاد، بحسب الجمعية الجيولوجية السعودية.

- تتساقط عليه الثلوج أحيانا في فصل الشتاء وأحيانا في فصل الربيع إذا حصل منخفض جوي في هذه المنطقة من المملكة العربية السعودية.

يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية توقع استمرار حالة هطول الأمطار والثلوج على منطقة تبوك اليوم الثلاثاء، وتشمل نشاطا في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدنيا في مدى الرؤية الأفقية.