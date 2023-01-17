وفد من «المؤلفين والملحنين» يصل عزاء ناصر الجيل

حضر وفد من جمعية المؤلفين والملحنين لعزاء الشاعر ناصر الجيل المقام حاليا في مسجد الحجاز بمنطقة فيصل، كما ترأس الوفد الملحن أشرف السرخوجلي وعدد من العاملين في الجمعية.

معلومات عن ناصر الجيل

ناصر الجيل من مواليد 17 مارس عام 1975، وحاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة، وطرح أول دواوينه الشعرية عام 1994 بعنوان كلام الناس، وكان أول إنتاجاته الغنائية «الدنيا هتستمر» مع الفنان التونسي صابر الرباعي.

وشكل الراحل ثنائيا غنائيا مع الملحن محمود الخيامي فقدما سويا عددا من الأغنيات الشهيرة منها بعشقك وما بهزرش مع الفنان راغب علامة وسؤال بسيط مع الفنانة أصالة نصري، وكل ليلة مع الفنان هاني شاكر، ومتلخبطة مع الفنانة أنغام.