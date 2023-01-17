كل ما تريد معرفته عن محور سمالوط التنموي على النيل في المنيا «صور»

محور سمالوط التنموي على النيل بمحافظة المنيا، يأحد شرايين التنمية في صعيد مصر، ويسهم في تنمية الصعيد من خلال الربط مع مناطق الاستصلاح الزراعى والتنمية الزراعية في غرب المنيا، وكذلك المساهمة في تطوير والتوسع في التنمية الصناعية شرق نهر النيل من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل للثروة المحجرية ومصانع الأسمنت والمساهمة في التنمية.

تفاصيل مهمة عن محور سمالوط التنموي

وترصد «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل مهمة عن محور سمالوط التنموي على النيل بمحافظة المنيا:

- قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كيلومتر، وهذا كان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كيلومتر لكي يعبر النيل من الشرق الى الغرب او العكس أو ان يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية.

- القيادة السياسية وجهت بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

- محور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا يبلغ طوله 24 كيلومترا وعرضه 21 مترا.

- يشمل المحور 47 عملا صناعيا «30 كوبري - 17 نفقا» بواقع عدد 2 حارة مرورية لكـل اتجاه.

- يربط المحور الطريق الصحراوى الشرقي بالطريق الزراعى شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوى غرباً عابرا نهر النيل.

- يساهم المحور في تنمية الصعيد من خلال الربط مع مناطق الاستصلاح الزراعي والتنمية الزراعية في غرب المنيا.

محور سمالوط التنموي على النيل بمحافظة المنيا

- يسهم محور سمالوط التنموي على النيل بمحافظة المنيا في تطوير والتوسع في التنمية الصناعية شرق نهر النيل من خلال تحقيق الإستخدام الأمثل للثروة المحجرية ومصانع الأسمنت والمساهمة في التنمية السياحية خاصة السياحة الدينية نظراً لقربه من المزارات الدينية «دير السيدة العذراء» ومسار العائلة المقدسة شرق النيل.