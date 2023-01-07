محور سمالوط أنهى معاناة الأهالي مع المعديات النيلية.. يضم 47 عملا صناعيا

محور سمالوط يعد من المشروعات التنموية العملاق بالمنيا، والتي شهدتها المحافظة خلال السنوات الأخيرة، وساهم في إنهاء الكثير من معاناة الأهالي مع المعديات النيلية من ناحية، وفتح آفاق العمران والتنمية الصناعية والزراعية في مناطق جديدة من ناحية أخرى، كما أنه ربط أهم وأقدم وأكبر أديرة الصعيد في شرق النيل، وهو جبل الطير الذي يضم مسار العائلة المقدسة وكنيسة السيدة العذراء الأثرية بقرى غرب النيل والطرق السريعة، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال أسبوع الصعيد في ديسمبر 2021.

محور سمالوط يربط بين أهم الطرق

ويربط محور سمالوط بين أهم طرق رئيسية في صعيد مصر، وهي الصحراوي الشرقي بالغربي مرورا بـ«مصر - أسوان» الزراعي السريع، وعلى بعد 3 كيلو فقط من المحور يقع دير جبل الطير، الذي يتردد عليه نحو مليون زائر سنويا، لأنه ضمن مسار العائلة المقدسة والذي تم تطويره، وافتتاحه قبل 7 أشهر.

انتهاء معاناة الأهالي مع المعديات

في الشرق كانت مأساة يومية تواجه السكان في عشرات القرى والعزب والنجوع الواقعة بين الضفة الشرقية للنيل والطريق الصحراوي الشرقي، حيث كانت وسيلة الانتقال الوحيدة للوصول إلى مدينة سمالوط بغرب النيل تلك المعديات، وكانت ساعات الانتظار تطول ليلا، حتى أن رحلة الوصول إلى أقرب مستشفى ليلا كانت قبل افتتاح المحور بمثابة سفر شاق محفوف بالمخاطر، كل هذه المعاناة انتهت دون رجعة بعد افتتاح محور سمالوط الحر.

1.8 مليار تكلفة إنشاء محور سمالوط

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن محور سمالوط من أهم المشروعات التنموية في محافظات الصعيد، وتجاوزت تكلفة إنشائه مليار و800 مليون جنيه، وطوله يمتد لـ24 كيلو مترا، ويضم 4 حارات في الاتجاهين، ويربط الطريقين الصحراوي الشرقي والغربي مرورا بالزراعي.

ويتكون محور سمالوط من 47 عملا صناعيا، تشمل 30 كوبري لعبور المجاري المائية، و17 نفقا لتفادي التقاطعات العرضية عند التجمعات السكنية، كما أنه يتوسط مراكز شمال المحافظة، ويساهم في تنشيط الحركة التجارية بالمنطقة الصناعية وينمي الصناعات المحجرية، حيث أصبح الوصول إليها سهلا للغاية، إضافة إلى قربه من مسار العائلة المقدسة في دير جبل الطير بشرق النيل.