تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ130 ألف سيدة في المنيا

قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة، قدمت خلال ديسمبر الماضي خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 130 ألفا و142 منتفعة، وذلك ضمن جهود مديرية الصحة في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لتقديم خدمات تنظيم الاسرة ودعم الصحة الإنجابية، وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتقديم الخدمات الطبية والحملات التوعوية بخطورة الزيادة السكانية.

خدمات تنظيم الأسرة

واستعرض وكيل وزارة الصحة، جهود المديرية خلال ديسمبر الماضي حيث قدمت الفرق الطبية، خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 130 ألفا و142 منتفعة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى كتنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي و صرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

تنظيم زيارات منزلية

وأشارت الدكتورة وفاء بدوي، مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، إلى انه تم تنفيذ 124 ألفا و612 زيارة منزلية وذلك عن طريق الرائدات الريفيات وتحويل 85412 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتقديم الرعاية الصحية لـ 18173 سيدة حامل ولـ 25009 سيدة بعد الوضع، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية منها 25618 ندوة عن فيروس كورونا وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، 16896 ندوة عن الأمراض المزمنة والفحص الذاتي للثدي.