سفير الأردن بالقاهرة لقناة الحياة: القمة الثلاثية أكدت أهمية الوصاية الهاشمية على الأقصى

أكد السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، تواصل التنسيق بين مصر والأردن، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية بالنسبة للأردن ومصر قضية ذات أولوية، ودائمًا في خضم اتصالات ملك الأردن والرئيس السيسي وكذلك اتصالات وزراء خارجية البلدين.

القمة الثلاثية تأتي في ظرف مهم للتنسيق

أوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن القمة الثلاثية تأتي في ظرف مهم للتنسيق ووضع أطر التعاون، لافتًا إلى أنها لوضع خطة للتحرك في ظل الانتهاكات أحادية الجانب، التي تتخذها سلطات الاحتلال.

وأشار أن الزعماء الثلاثة -السيسي وعبدالله وأبومازن- أكدوا أهمية الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى، مشددًا على أن الموقف الأردني صلب تجاه هذه الوصاية، مشددًا على أن الأردن لن تسمح بالمساس بهذه الوصاية.

مصر والأردن وفلسطين أكدوا أهمية هذه الوصاية

أشار أن مصر والأردن وفلسطين، أكدوا أهمية هذه الوصاية ودورها في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية والهوية العربية والإسلامية والمسيحية، لافتًا إلى أن الزعماء أكدوا ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.