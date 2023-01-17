قناة الحياة تعرض تقريرا عن تبطين ترعة مسارة البحرية في أسيوط

عرضت قناة الحياة، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «تواصل أعمال تبطين وتأهيل ترعة مسارة البحرية ضمن مشروع تبطين 5 ترع متقاطعة مع محور ديروط الحر بأسيوط»، إذ تبلغ تكلفة تبطين وتأهيل ترعة مسارة البحرية بمركز ديروط 42 مليون جنيه.

تبطين بطول 4 كيلومترات

تبطين وتأهيل ترع مسارة البحرية بطول 4 كيلومترات ضمن 17 كيلومترا للترع المتقاطعة مع محور ديروط الحر، ويستفيد أكثر من 2400 فدان من أعمال تبطين وتأهيل ترعة مسارة البحرية.

استمرار تبطين الترع في إطار مبادرة حياة كريمة

وفي وقت سابق، عرضت قناة «الحياة» تقريرا عن مبادرة «حياة كريمة» ومواصلة أعمال تأهيل وتبطين ترعة الخضراوية بكفر إسماعيل بمركز زفتى في محافظة الغربية، واستعرض التقرير بعض المعلومات عن المشروع، منها أنّ أعمال التأهيل متواصلة بترعة الخضراوية بكفر إسماعيل التابع لقرية سنبو بمركز زفتى، كما أن العمل بالترعة يستهدف تبطين وتأهيل 17 كيلومترا، وجرى تبطين وتأهيل 7 كيلو مترات من ترعة الخضراوية، التي يستفيد منها 5 آلاف فدان.