قناة الحياة تبرز إنشاء أول نقطة إطفاء بالوحدة المحلية في قرية مسارة بأسيوط

عرضت قناة الحياة، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «تواصل العمل لإنشاء أول نقطة إطفاء بالوحدة المحلية لقرية مسارة التابعة لمركز ديروط بأسيوط وتضم 5 قرى و12 تابعا»، إذ وفر العمل على إنشاء النقطة 30 فرصة عمل، وتخدم النقطة 120 ألف نسمة.

النقطة مقامة على مساحة 680 مترا مربعا

نقطة الإطفاء مقامة على مساحة 680 مترا مربعا بارتفاع طابقين، وتضم 5 غرف للإعاشة والإقامة والاتصال اللاسلكي، وتبلغ تكاليف إنشاء النقطة 4.5 مليون جنيه، ونسبة التنفيذ 50%.

تفاصيل مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة

وفي وقت سابق، كشف المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، تفاصيل مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة، قائلا إنها مهمة جدا في الصعيد، مشيرًا إلى أنها تتكون من 7 قناطر في ترعة بحر يوسف، وهي ترعة مهمة تخدم زماما كبيرا في محافظات الصعيد، وترعة الإبراهيمة واحدة من أطول الترع في مصر ولها زمام ضخم، بجانب 5 ترع أخرى، ليكون إجمالي الزمام الذي تخدمه هذه القنطرة نحو 1.6 مليون فدان في محافظات المنيا وبني سويف والجيزة والفيوم.