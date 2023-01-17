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قناة الحياة تعرض تقريرا عن تطور سوق الصرف المصري منذ 11 يناير الجاري

كتب:

شريف سليمان
05:46 م | الثلاثاء 17 يناير 2023
قناة الحياة

قناة الحياة

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «حراك إيجابي كبير في سوق الصرف المصري منذ الأربعاء 11 يناير الجاري»، حيث شهدت زيادة كبيرة سجلتها حصيلة البنوك من النقد الأجنبي من استثمارات وتحويلات المصريين من الخارج.

أكثر من 2 مليار دولار وفرها القطاع المصرفي

تحويلات المصريين بالخارج، والسياحة، والسوق المحلية، أبرز مصادر زيادة حصيلة النقد الأجنبي، وتقدر الاستثمارات الأجنبية التي دخلت مصر منذ 11 يناير 2023، نحو 925 مليون دولار.

وذكر التقرير، أنّ أكثر من 2 مليار دولار وفرها القطاع المصرفي لطلبات المستوردين في 3 أيام، وتروج البنوك لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، للتحوط من مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.

رسالة طمأنة

كان خبراء اقتصاديون، أكدوا في وقت سابق، أنّ سداد ديون بقيمة 2.5 مليار دولار، يؤكد زيادة مصادر النقد الأجنبي وزيادة مصادر النقد الأجنبي في مصر، وأنّ مصر مستمرة في سداد التزاماتها الخارجية في جميع الظروف، حيث لم تتعثر مصر في أي وقت عبر تاريخها عن سداد قرض واحد.

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