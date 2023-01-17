قناة الحياة تبرز إنشاء محطة صرف قرية الغيتة.. تخدم 20 ألف نسمة

عرضت قناة الحياة، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تواصل العمل لإنشاء محطة رفع صرف صحي قرية الغيتة التابعة لمركز أبو المطامير»، حيث بلغت نسبة التنفيذ 60% بالمحطة، وتخدم 20 ألف نسمة بقرية الغيتة و30 تابعًا، كما وفّر المشروع 100 فرصة عمل.

المحطة مقامة على مساحة 900 متر مربع

وذكر التقرير، الذي عرضته قناة الحياة، أنّ المحطة مقامة على مساحة 900 متر مربع، وتعمل بطاقة 250 لترًا في الثانية، وترفع المحطة مياه الصرف الصحي لمحطة كوم الفرج بخط إنحدار طوله 8800 متر وخط طرد طوله 3500 متر.

إنجازات حياة كريمة في مركز أبو المطامير

وفي وقت سابق، قال اللواء وائل زغلول، رئيس مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، إن 8 قرى من المحافظة استفادت من المرحلة الأولى لمشروع «حياة كريمة»، وحصل مركز أبو المطامير على نسبة 75% من هذه القرى بإجمالي 6 قرى، منها قرية زاوية صقر، مشيرًا إلى أنّ مركز شباب زاوية صقر كان متهالكا، لكن جرى رفع كفاءته وتطويره وبناء ملعب خماسي وصالة جيم على أعلى مستوى ومعمل كمبيوتر.