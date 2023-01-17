مقرر «القضية السكانية»: نترقب انطلاق الجلسات النقاشية لتطبيق ما وصولنا إليه

قالت الدكتورة نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية فى المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، إنه بعد الانتهاء من مرحلة الإعداد والتحضير والإعلان عن القضايا التى ستتم مناقشتها فى المحاور الثلاثة نترقب جميعاً انطلاق الجلسات النقاشية خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى يتسنى التطبيق الفعلى لما تم الوصول إليه حتى الآن، ولتكون تأكيداً لجدية الحوار الوطنى ومدى فاعليته.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى ما وصل إليه «الحوار الوطنى» خلال الـ8 أشهر الماضية؟

- انطلاق جلسات الحوار الوطنى تأخر بشكل ملحوظ، ما أعطى فرصة لتأكيد التساؤلات حول مدى جدية الحوار الوطنى وفاعليته، وإن فترة التحضير والإعداد والتنسيق التى حدثت خلال الفترة الماضية كانت على قدر كبير من الأهمية ما يثير التساؤلات حول المدة التى ستستغرقها الجلسات النقاشية المرتقبة، وكفاءة التنسيق لا تعنى أن تتم فى شهرين فقط أى بحلول مارس 2023، وهو الموعد المحدد للانتهاء من الحوار الوطنى ورفع مخرجاته للرئيس السيسى، ونحن فى انتظار كيف سيعلن مجلس الأمناء عن قراءته للحوار والجلسات خلال الفترة المقبلة.

كيف يمكن تقليل النمو السكانى؟

- فى البداية؛ يجب أن نوضح للقارئ والمتابع أن ما يتعلق بالقضية السكانية وارتفاع معدل الزيادة السكانية يحتاج منا بعض القراءات العلمية الموضوعية لمعدلات الإنجاب، وبالفعل هناك تزايد فى عدد مرات الإنجاب، ولكنه ليس التزايد الفادح الذى يجعلنا نرى الزيادة السكانية هى المعوق الرئيسى لخطط التنمية، لأنها متغير مرتبط بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية وفرص الإقلال من الفقر، وإذا أردنا أن نقلل من معدلات النمو السكانى فى مصر علينا العمل على السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتنمية المناطق الريفية تحديداً بالصعيد مقارنة مع الدلتا، إضافة إلى العمل على تحسين خصائص القضايا السكانية أى التعليم والصحة والبطالة وفرص العمل.

د. نيفين عبيد: وضعنا مقترحات لكل شئون الأسرة أبرزها وحدات مشورة ومواجهة الزواج المبكر وعمالة الطفل

ما أبرز اقتراحات القضية السكانية؟

- هناك اقتراحات محددة مقدمة من اللجنة بجانب الملف المقدم من الأمانة الفنية فى ما يتعلق بالقضية السكانية من قبل تنظيم العمل مع الأحزاب والقوى السياسية، وتنوعت أبرز النقاط فى القضية السكانية بين استقلال المجالس القومية، خاصة المجلس القومى للسكان ومجلس الأمومة والطفولة، حتى تتمكن المجالس النوعية من تنمية فئاتها بأريحية، وتمويل متخصص وتحت رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وفى قضايا التعليم علينا أن نشجع الراسبين، والاهتمام بمدارس الفصل الواحد من جهة والمدارس المجتمعية من جهة أخرى، وتقوم بالإشراف عليها المنظمات الأهلية، وتحديداً وجودها بكثافة فى القرى الأكثر فقراً وربطها بمبادرة «حياة كريمة»، أما عن صحة الأمومة والطفولة علينا أن نهتم بمبادرة الألف يوم المعنية بمتابعة الحمل والولادة.

ما أبرز مقترحات تنظيم الأسرة؟

- إن تنظيم الأسرة له عائد كبير على كل جوانب المجتمع، ومن ضمن مقترحات اللجنة فى هذا الشأن إتاحة وسائل تنظيم الأسرة فى الوحدات الصحية للجنسين، وعمل وحدات مشورة أسرية داخل الوحدات الصحية للتقليل من معدلات العنف، وهذا مرتبط بعدد من القوانين المتعلقة بالمرأة أبرزها قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة أو الفتاة الذى سيتضمن مواجهة الزواج المبكر وتبنى تشريعات ملزمة فيما يتعلق بتأهيل الفتيات اللاتى تعرضن للزواج المبكر، وبالتالى ضرورة إصدار جديد للأحوال الشخصية لحل أزمات الأسرة المصرية، إضافة إلى تجريم عمالة الطفل.

خطة فعالة

أكثر ما تحتاجه لجنة القضية السكانية فى هذه الفترة هو أن تنطلق جلسات الحوار الوطنى، وتتوفر له فرصة جادة بمشاركة أطراف مختلفة منها أحزاب الأغلبية والمعارضة المدنية، إضافة إلى أعضاء المجتمع المدنى، فإذا توافرت هذه العوامل مع فترة زمنية حقيقية تفيد جدية الحوار ستستطيع لجنة القضية السكانية الخروج بتقرير فاعل ومتسع يتعامل مع جميع جوانب القضية وليس الزيادة السكانية فقط.