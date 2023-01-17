عضو بـ«الشيوخ»: الحوار الوطني أحدثَ نقلة في الحياة السياسية المصرية

أشاد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، بالدور المهم الذي أحدثته جلسات الحوار الوطني الذي وجَّه به الرئيس السيسي في المجتمع، قائلا: إنه أحدث نقلة في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة الماضية، ومع ترقب انطلاق جلسات جديدة له مستقبلا.

الحوار الوطني هو بداية تحقيق الأهداف المرجوة للإصلاح

ونوه أبو عايشة في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين بالأمس، بجهود مجلس أمناء الحوار الوطني في الانطلاق بجلسات الحوار الوطني فعليا خلال أيام، وبمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية، مضيفا: أن الحوار الوطني هو بداية تحقيق الأهداف المرجوة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الوطن.

ولفت عضو الشيوخ، إلى انتهاء مجلس أمناء الحوار الوطني، على مدار جلساته الدورية السابقة، وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، مشيرا إلى حضور مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، جلسات الحوار المقبلة.

وأشار أبو عايشة، إلى اشتمال المحور السياسي للحوار الوطني، على خمس لجان يندرج تحتها عدد من القضايا شديدة الأهمية، منها لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، والنظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وقانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ والإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، ولجان أخرى مهمة وفاعل في مختلف المجالات.

واختتم أبو عايشة، أن انطلاق جلسات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء مجلس الأمناء من تحديد القضايا، والمحاور، انطلاقة سياسية حقيقية للمستقبل وبجرأة سياسية غير معهودة، والفضل لعصر الحريات والديمقراطية الذي تعيشه مصر بتوجيهات الرئيس السيسي.