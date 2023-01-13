النفط يسجل 78 دولارًا للبرميل خلال التعاملات الصباحية

تداولت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 78 دولارًا للبرميل، اليوم، وكانت في طريقها لتحقيق مكاسب بنحو 6% هذا الأسبوع، مدعومة بتحسن توقعات الطلب في الصين والآمال في رفع أسعار الفائدة بشكل أقل حدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ازادت الصين من مشترياتها من النفط

وبحسب موقع «تريندينج ايكونمي»، زادت الصين من مشتريات النفط الخام هذا الأسبوع بعد أن أصدرت بكين حصة استيراد جديدة، ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك إلى مستوى قياسي هذا العام بعد خروج البلاد من سياسة صفر كوفيد، كما لاحظت بلومبرج.

تراجع التضخم فى امريكا

في غضون ذلك، شهد التضخم الأمريكي مزيدًا من التراجع في ديسمبر، مما عزز التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة ويدعم ارتفاع الأصول الخطرة.

كما أدت المخاوف بشأن تأثير العقوبات على الإمدادات الروسية إلى تفاؤل المضاربين على الارتفاع، ومن المقرر أن تدخل قيود الاتحاد الأوروبي التي تستهدف مبيعات منتجات الوقود الروسية حيز التنفيذ في فبراير في مكان آخر، وقررت أوبك + في ديسمبر التمسك بسياستها الخاصة بتقييد الإمدادات العالمية بمقدار مليوني برميل يوميًا، وهي خطوة من المقرر أن تستمر حتى نهاية عام 2023.

بتخفيف الضغط التضخمي في الولايات المتحدة

وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.45٪ إلى 3178، في حين ارتفع مؤشر شنتشن بنسبة 0.4٪ إلى 11512 يوم الجمعة، موسعًا المكاسب من الجلسة السابقة وتتبع أقرانه العالميين صعوديًا، حيث أكدت البيانات التوقعات بتخفيف الضغط التضخمي في الولايات المتحدة وعززت القضية لأقل من ذلك تشديد قوي من الاحتياطي الفيدرالي.

في غضون ذلك، انتظر المستثمرون بحذر بيانات التجارة الصينية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم بحثًا عن أدلة على حالة الطلب المحلي والخارجي.