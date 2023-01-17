‎شيرين رضا عن مسلسل «وبينا معاد»: تجربة الـ«أوف سيزون» مميزة

لا يزال جمهور ‎مسلسل «وبينا معاد» يتفاعل مع هذا العمل الفني، بشكل كبير خاصة مع تطور الأحداث، ومع الشخصية التي تقدمها الفنانة شيرين رضا.

وعن ردود الأفعال على مسلسل وبينا معاد قالت الفنانة شيرين رضا فى تصريحات خاصة لـ الوطن، إنها سعيدة للغاية بردود الأفعال التي وصلت لها عن المسلسل، وسعادتها ازدادت بأن هناك كثير من المتابعين شعروا وكأن أحداث المسلسل قد مستهم بشكل شخصي.

شيرين رضا تتحدث عن مسلسل وبينا معاد

كما عبرت شيرين رضا عن سعادتها أيضا بأنها تشارك في عمل درامي أوف سيزون خارج السباق الرمضاني، قائلة: «تحربة مميزة بالنسبة لها، لأنها لم تشعر بالضغط الذي يكون في المسلسلات الرمضانية والزحام الشديد في عرض المسلسلات».

أبطال مسلسل وبينا معاد

يذكر أن مسلسل وبينا معاد يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم شيرين رضا ومدحت صالح وصبري فواز وبسمة وخالد أنور وهاجر الشرنوبي وعدد آخر من الفنانين، من تأليف، وإخراج هاني كمال.