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شيرين رضا: لن أشارك في السباق الرمضاني المقبل 2023

كتب:

أحمد عبد الرحمن
04:19 م | الإثنين 09 يناير 2023
شيرين رضا

شيرين رضا

كشفت الفنانة شيرين رضا، عن حقيقة مشاركتها في السباق الرمضاني القادم 2023، وذلك بعد مشاركتها في أكثر من عمل العام الماضي، أبرزها مسلسل «الكبير أوي» الجزء السادس.

وقالت شيرين رضا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، لن أشارك في السباق الرمضاني القادم 2023، لأنها تحتاج لإجازة طويلة، بسبب مشاركتها في أعمال فنية كثيرة خلال الفترة الماضية، آخرها مسلسل «وبينا ميعاد»، الذي يعرض حاليا على شاشة قناة «dmc»، بينما تواصل تصويره حاليا.

رد فعل الجمهور على أولي حلقات مسلسل «وبينا ميعاد» 

وحقق مسلسل «وبينا ميعاد» ردود فعل واسعة من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد عرض أول حلقات المسلسل، والتي تدور أحداثه حول عائلتين هما عائلة حسن الذى توفيت زوجته، وتركت له أربعة شباب، وعائلة نادية الذي توفى زوجها وترك لها أربع بنات.

ويشارك في بطولة مسلسل «وبينا ميعاد» شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، بسمة، داليا شوقي، اسامة الهادي، خالد أنور، نادية رشاد، هاجر الشرنوبي، كنزي رماح.

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