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«المخابز» لـ قناة الحياة: طرح رغيف خبز وزن 90 جراما لغير حاملي بطاقات التموين

كتب:

أحمد حامد دياب
10:46 م | الثلاثاء 17 يناير 2023
قناة الحياة

قناة الحياة

أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة مهيمنة على سوق القمح وعلى الدقيق المدعم، مشيرًا إلى أن المخابز ستقدم الرغيف البلدي «ردة»، وسيٌباع في مخابز مراقبة من الصحة والتموين والجهات المسؤولة، ويمكن لأي مواطن لا يحمل بطاقة تموينية أن يشتريه.

شراء الكارت عن طريق مكتب البريد

وأوضح «غراب»  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، طريقة شراء هذا النوع من الخبز، مؤكدًا أن المواطن غير حامل البطاقة التموينية يمكنه الذهاب لمكتب البريد، وشراء «كارت الخبز» حسب قدرته وحاجته، ويذهب بهذا الكارت للمخبز للحصول على الخبز، ويمكن أن يترك رصيدا في الكارت لشراء الخبز بباقي الرصيد.

صرف الخبز لغير حاملي البطاقات التموينية 

وأشار إلى أن المخابز ستقدم هذا الرغيف لغير حاملي البطاقات التموينية، مؤكدًا أن وزنه سيكون 90 جراما، ومن الردة، ويخضع لرقابة وإشراف الجهات المختصة.

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