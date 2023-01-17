تعليمات عاجلة من «التعليم» لمراقبي امتحانات الشهادة الإعدادية

عقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اجتماعا مهمًا بشأن امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية، والتي ستنطلق السبت المقبل 21 يناير، وضم الاجتماع مديري عموم الجيزة والمراقبين المقيمين بجميع الإدارات التعليمية.

حضور فتح صناديق أوراق الأسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

ووجّه مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تعليمات مهمة لمراقبي امتحانات الشهادة الإعدادية:-

- المراقب المقيم عضو من أعضاء غرفة العمليات بالإدارة المكلف بها.

- الالتزام بضرورة حضور فتح صناديق أوراق الأسئلة بمقر مركز توزيع الأسئلة بالإدارة المكلف كمراقب مقيم بها.

- الالتزام بحضور استلام صناديق أوراق الأسئلة يوميا من مركز توزيع الأسئلة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

متابعة توزيع مظاريف الأسئلة على اللجان

- الإشراف ومتابعة توزيع مظاريف الأسئلة على اللجان داخل الإدارة المكلف كمراقب مقيم بها.

- متابعة وجود المراقبين المقيمين بلجان الإدارة المكلف بها في أثناء استلام مظاريف الأسئلة من مركز توزيع الأسئلة بالإدارة.

- الالتزام بتفعيل غرفة العمليات في الإدارات والتبليغ على أي مشكلة أو عقبات للوصول للحلول بأقصى سرعة ممكنة .

- التنبيه بضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات وتوفير الأمن والراحة النفسية والإضاءة الكافية باللجان.

- التعامل بحرص شديد مع أوراق الأسئلة عند تسليمها من مراكز توزيع الأسئلة وحتى وصولها إلى لجان السير واتباع إجراءات أمنية مشددة لسلامة أوراق الأسئلة ومراجعة خطوط السير مع المدير العام.

المحافظة على سلامة أوراق الإجابة بعد انتهاء الامتحان

- التنبيه على ضرورة المحافظة على سلامة أوراق الإجابة بعد انتهاء الامتحان وسرعة تسليمها إلى لجان النظام والمراقبة.

- سرعة تجميع الإحصاء من المراحل وغرفة العمليات في أسرع وقت مع مراعاة السرعة والدقة علما بأن المقيد ثابت في كل يوم.

- إرسال التقرير الخاص بالامتحانات يوميًا عقب الانتهاء من الامتحان مباشرة مستوفيًا ومعبرا عن الواقع.

- في حاله وجود أمر طارئ يستدعي تدخل أو أخذ رأي المديرية يتم الاتصال فورا بغرفة عمليات المديرية.

- إنشاء جروب واتس لسرعة التواصل مع المراقبين المقيمين في جميع اللجان بالإدارة المكلف بها.