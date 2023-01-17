حكومة تصريف الأعمال اللبنانية تجتمع غدا لبحث 7 بنود.. أبرزها بيع الوقود

يترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، صباح غد الأربعاء، جلسة جديدة لمجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال لمناقشة عدد من المراسيم وخصوصا تلك الخاصة بحل أزمة الكهرباء في البلاد.

اتفاقية بين العراق ولبنان

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء جدول أعمال من 7 بنود على رأسها إبرام اتفاق بيع مادة زيت الوقود بين حكومة العراق والجمهورية اللبنانية وزيادة قيمة الاعتماد المستندي المفتوح من قبل مصرف لبنان لصالح شركة تسويق النفط العراقية.

جلسة ثانية يرأسها نجيب ميقاتي

وتعد جلسة الغد هي الثانية التي تمارس فيها حكومة ميقاتي صلاحيات رئيس الجمهورية، إذ سبق أن عقد مجلس الوزراء جلسة في الخامس من ديسمبر الماضي بحضور 17 عضوا بجدول أعمال من 25 بندا.